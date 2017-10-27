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В Туле отметили 65-летие вневедомственной охраны Росгвардии
Фото пресс-службы Росгвардии.

В Туле отметили 65-летие вневедомственной охраны Росгвардии

Отличившимся сотрудникам вручили грамоты.

Сегодня, 27 октября, в Тульском государственном музее оружия прошли праздничные мероприятия, посвященные 65-летию вневедомственной охраны.

Личный состав вневедомственной охраны и ветеранов службы приветствовал заместитель начальника Управления Росгвардии по Тульской области полковник полиции Сергей Осипченко.

- Сотрудник вневедомственной охраны не просто работает, а служит чести и долгу Родины, делает жизнь граждан безопасной. Это человек, чья профессия — быть на страже порядка и общественной безопасности, — отметил полковник полиции.

Слова поздравления прозвучали от начальника УМВД России по Тульской области генерал-майора полиции Сергея Александровича Галкина, который вручил Почетные грамоты росгвардейцам за совместное раскрытие ряда преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Председатель комитета Тульской области по мобилизационной подготовке и связям с правоохранительными органами правительства региона Игорь Бедренец от имени губернатора Алексея Дюмина наградил наиболее отличившихся сотрудников. Он отметил, что невозможно переоценить значение кропотливого и опасного труда для обеспечения спокойствия и безопасности граждан нашего региона. Завершилось мероприятие праздничным концертом.

 

Подразделениями вневедомственной охраны Тульской области обеспечивается защита 4307 объектов различной формы собственности, 5313 квартир и 635 других мест хранения имущества граждан. Краж имущества с охраняемых объектов не допущено.

На территории региона под защитой подразделений вневедомственной охраны находится 37 объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии РФ. В это число входят объекты, имеющие федеральное значение и являющиеся визитной карточкой города: Тульский государственный музея оружия, музей-заповедник «Куликово поле», музей-усадьба «Ясная Поляна» историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова.

За 9 месяцев текущего года в доход федерального бюджета за оказанные услуги вневедомственной охраны перечислено 145 миллионов 963 тыс. руб.

С начала 2017 года лично нарядами вневедомственной охраны раскрыто 70 преступлений, за совершение которых задержано 63 лица. Разыскано 105 лиц, находящиеся в розыске. За административные правонарушения задержано и передано сотрудникам ОВД — более 17 000 человек.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:05 +1
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