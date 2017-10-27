В Туле движение транспорта по ул. С. Перовской станет односторонним?

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В Туле прошло заседание рабочей группы по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства в городе. Одним из вопросов на повестке дня стала организация одностороннего движения по ул. С. Перовской в Туле и ул. Победы в поселке Косая Гора.

Также чиновники обсуждали возможность запрета остановки и стоянки транспорта на участке дороги от ул. Щегловская засека до ул. Вильямса и на участке дороги в деревне Малевка.

Помимо этого чиновники планируют запретить остановку и стоянку транспорта, повысить пропускную способность на отдельных участках тульских дорог. Правда, каких, не уточняется.

Кроме того, поступило предложение увеличить количество полос на участках дорог в окрестностях некоторых перекрестков, чтобы повысить их пропускную способность.

А что вы думаете о введении одностороннего движения на ул. С. Перовской в Туле и ул. Победы в поселке Косая Гора? Свои ответы пишите в комментариях.