новости
новости
Регистрация
В Тульской области иномарка влетела на полуприцеп грузовика и раздавила там двух мужчин
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области иномарка влетела на полуприцеп грузовика и раздавила там двух мужчин

За рулем «Мицубиси» находился пьяный водитель.

25 октября в Кимовске произошло страшное ДТП. В 19.45 возле дома № 1-а на улице Октябрьской 31-летний водитель «Мицубиси Каризма» на скорости заехал на прицеп припаркованного грузовика Mаn tgs.

В это время там находились двое мужчин, которые крепили каток на платформе. «Мицубиси» въехал прямо в них.

От полученных травм мужчины скончались на месте происшествия. Одному из них было 44 года, второму 58 лет.

Водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения (0,388 мг/л).

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:43 +5
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская областьКимовск
Прочее
погибли

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка: Кто разрешил сантехникам спиливать наши качели на металл?
Тулячка: Кто разрешил сантехникам спиливать наши качели на металл?
Все тульские поликлиники теперь работают даже в воскресенье
Все тульские поликлиники теперь работают даже в воскресенье
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.