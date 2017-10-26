Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области иномарка влетела на полуприцеп грузовика и раздавила там двух мужчин
За рулем «Мицубиси» находился пьяный водитель.
25 октября в Кимовске произошло страшное ДТП. В 19.45 возле дома № 1-а на улице Октябрьской 31-летний водитель «Мицубиси Каризма» на скорости заехал на прицеп припаркованного грузовика Mаn tgs.
В это время там находились двое мужчин, которые крепили каток на платформе. «Мицубиси» въехал прямо в них.
От полученных травм мужчины скончались на месте происшествия. Одному из них было 44 года, второму 58 лет.
Водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения (0,388 мг/л).
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