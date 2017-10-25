В Туле распродадут имущество должников, которое арестовывают судебные приставы. УФССП России по Тульской области передает арестованную собственность на реализацию в Росимущество.

Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 9 ноября в 10.00 по адресу: Тула, ул. Сойфера, д. 16.

На торги выставлено заложенное имущество:

земельный участок 776 кв. м на сумму 528 тыс. рублей;

жилой дом 156,6 кв. м на сумму 2 млн 776 тыс. рублей;

квартира 59,5 кв. м на сумму 2 млн 600 тыс. рублей;

6 нежилых помещений на общую сумму 24 млн 108 тыс. рублей

Обращаем внимание граждан на то, что во вкладке «Проведение торгов по продаже арестованного имущества» на официальном сайте УФССП России по Тульской области размещен не только список имущества, которое передано на реализацию, но и фотографии указанного имущества.