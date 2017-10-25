На трассах Тульской области построено 9 километров линий электроосвещения

За этот год протяжённость освещённых автодорог в регионе планируется увеличить на 13 километров.

В текущем строительном сезоне подведомственное Росавтодору ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» уделило особое внимание повышению безопасности дорожного движения в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Тульской области.

Уже введено в эксплуатацию свыше трех километров электрических линий на трассе «Крым» в границах населенных пунктов Солова, Чернь, Медвежка, а также на пересечении с дорогой «Лапотково – Ефремов».

Искусственное освещение устроили на километровом участке дороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», на подъезде к Туле. Более четырёх километров современных светильников установлено в черте населенных пунктов Таратухино, Рука, Жуково и Береговая, расположенных на дороге «Калуга-Перемышль-Белев-Орел».

До конца октября на этой дороге будут завершены работы по устройству электроосвещения в посёлках Ржавец, Зеленино и Марьинский. Для управления освещением в реальном времени на электрических линиях установлен программно-аппаратный комплекс, который позволит сократить затраты электроэнергии.