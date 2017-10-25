новости
новости
Регистрация
На трассах Тульской области построено 9 километров линий электроосвещения

На трассах Тульской области построено 9 километров линий электроосвещения

За этот год протяжённость освещённых автодорог в регионе планируется увеличить на 13 километров.

В текущем строительном сезоне подведомственное Росавтодору ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» уделило особое внимание повышению безопасности дорожного движения в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Тульской области.

Уже введено в эксплуатацию свыше трех километров электрических линий на трассе «Крым» в границах населенных пунктов Солова, Чернь, Медвежка, а также на пересечении с дорогой «Лапотково – Ефремов». 

Искусственное освещение устроили на километровом участке дороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», на подъезде к Туле. Более четырёх километров современных светильников установлено в черте населенных пунктов Таратухино, Рука, Жуково и Береговая, расположенных на дороге «Калуга-Перемышль-Белев-Орел».

До конца октября на этой дороге будут завершены работы по устройству электроосвещения в посёлках Ржавец, Зеленино и Марьинский. Для управления освещением в реальном времени на электрических линиях установлен программно-аппаратный комплекс, который позволит сократить затраты электроэнергии.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:15 +2
Другие статьи по темам
Событие
освещениедорожные работыфонари на трассахдороги Тульской областиосвещение на дорогах
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Экс-начальницу отделения «Почты России» из Заокского осудят за присвоение
Экс-начальницу отделения «Почты России» из Заокского осудят за присвоение
Тульские врачи проведут выездной приём на территории щекинского завода
Тульские врачи проведут выездной приём на территории щекинского завода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.