Экс-начальницу отделения «Почты России» из Заокского осудят за присвоение
Общая сумма причинённого ущерба составила более 325 тысяч рублей.
Ясногорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы отделения почтовой связи, расположенного в Заокском районе.
45-летняя женщина обвиняется в присвоении с использованием служебного положения, совершённом в крупном размере. По версии следствия, с 1 января 2016 года по 6 июня 2017 года обвиняемая похитила из кассы принадлежащие «Почте России» деньги в сумме более 325 тысяч рублей.
В ходе расследования женщина полностью признала вину и частично возместила причиненный ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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