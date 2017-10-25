Экс-начальницу отделения «Почты России» из Заокского осудят за присвоение

Ясногорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы отделения почтовой связи, расположенного в Заокском районе.

45-летняя женщина обвиняется в присвоении с использованием служебного положения, совершённом в крупном размере. По версии следствия, с 1 января 2016 года по 6 июня 2017 года обвиняемая похитила из кассы принадлежащие «Почте России» деньги в сумме более 325 тысяч рублей.

В ходе расследования женщина полностью признала вину и частично возместила причиненный ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.