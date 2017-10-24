На месте снесённого тульского кафе «Дубрава» высадят молодые деревья

Работы будут проведены в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!»

Ежегодно Тульская область принимает активное участие в акциях по посадке деревьев. Мероприятия организуются при поддержке регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Очередная высадка молодых саженцев состоится в среду, 25 октября, на территории лесного фонда Тульского лесничества, Высоковской дачи.

Там планируется высадить 100 молодых деревьев липы и клена. В акции примут участие сотрудники департамента лесного хозяйства, лесники, экологи и работники оборонных предприятий.

Ранее на этом участке находилось известное загородное кафе «Дубрава», владельцы которого, нарушив лесное законодательство, возвели на арендуемой земле капитальные строения.

По решению суда здания были снесены, и сейчас экологи вместе с представителями общественности восстанавливают лес на этой территории. Там будут высажены 75 саженцев липы мелколистной и 35 саженцев остролистного клена.