Тульская область планирует потратить на ремонт дорог в 2018 году 1,4 млрд рублей

В 2017-м было 3,6 млрд рублей. Но сумма не окончательна, дорожники ожидают поступлений из федерального бюджета.

О планах по ремонту дорог на 2018 год на оперативном совещании в правительстве рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

Он отметил, что в следующем году планируется отремонтировать 197 км дорог, это 33 объекта. Предполагается, что будет выделено из консолидированного бюджета 1,460 млн рублей: 984 млн на муниципальные дороги и 476 — на региональные (в 2017 году на ремонт и содержание региональных дорог из бюджета Тульской области было выделено 3,635 млрд рублей).

Главы муниципальных образований подали заявки на ремонт еще 83 дорог. Сейчас прорабатывается вопрос включения их в план при уточнении бюджета на 2018 год или отложить на 2019.

Сумма, запланированная на ремонт дорог в 2017 году, не окончательная. Возможны поступления из федерального бюджета.

Что касается ремонта дорог по по приоритетной программе «Безопасные качественные дороги», то сейчас заканчивается формирование заявки. Планируется 1 ноября подать её в Федеральное дорожное агентство.