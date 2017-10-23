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Жительница Алексина осуждена за торговлю наркотиками
Фото inftaiga.ru

Жительница Алексина осуждена за торговлю наркотиками

Ближайшие 8 лет она проведет в колонии общего режима.

Алексинский суд признал 47-летнюю местную жительницу виновной в сбыте наркотических средств в составе организованной группы.

Суд установил, что с декабря 2016 года по февраль 2017 года женщина организовывала и осуществляла сбыт наркотических средств на территории Алексинского района. Преступления злоумышленница совершала в составе организованной группы путем закладок, а также сбывая наркотические средства из рук в руки.

При вынесении приговора суд учел, что женщина свою вину полностью признала и активно сотрудничала со следователями.

По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:15 0
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Место
АлексинТульская область

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