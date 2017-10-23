В Белоусовском парке Тулы отметят День народного единства

В программе – концерт с участием эстрадных исполнителей, патриотические уроки и викторины.

ЦПКиО имени Белоусова приглашает туляков и гостей города на праздник, посвящённый Дню народного единства, который состоится 4 ноября.

Вас ждёт концертная программа с участием музыкантов и эстрадных исполнителей, патриотический урок «Во славу Отечества», историческая викторина, тематические мастер-классы и театрализованное выступление «Мы едины». Начало в 12.00.