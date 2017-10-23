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Юным тулякам расскажут, как избежать конфликтных ситуаций в школе

Юным тулякам расскажут, как избежать конфликтных ситуаций в школе

В Городском центре развития и научно-технического творчества детей и юношества состоится региональный Слёт медиаторов.

В рамках проекта «Движение юных  медиаторов Тульской области «Шаги  навстречу»  в тульском Городском центре развития и научно-технического творчества детей и юношества пройдёт  Слёт юных медиаторов.

Мероприятие посетят более 150 волонтеров школьных служб примирения. Ребята примут участие в правовом квесте, обсудят перспективы развития школьных служб примирения, проведут коммуникативные игры и мастер-класс по решению конфликтных ситуаций.

Юные медиаторы также обсудят проблемы популяризации ценности мира в школьной среде, познакомятся с принципами и технологиями восстановительного подхода при решении конфликтных ситуаций в школе. Планируется участие представителей регионального правительства, Уполномоченного по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой и руководителей регионального отделения Российского движения школьников.

По итогам слета будет проведен областной конкурс волонтеров школьных служб примирения «Мастерство юных медиаторов». Мероприятие пройдёт 27 октября, с 11 до 13 часов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:32 +2
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