Юным тулякам расскажут, как избежать конфликтных ситуаций в школе

В Городском центре развития и научно-технического творчества детей и юношества состоится региональный Слёт медиаторов.

В рамках проекта «Движение юных медиаторов Тульской области «Шаги навстречу» в тульском Городском центре развития и научно-технического творчества детей и юношества пройдёт Слёт юных медиаторов.

Мероприятие посетят более 150 волонтеров школьных служб примирения. Ребята примут участие в правовом квесте, обсудят перспективы развития школьных служб примирения, проведут коммуникативные игры и мастер-класс по решению конфликтных ситуаций.

Юные медиаторы также обсудят проблемы популяризации ценности мира в школьной среде, познакомятся с принципами и технологиями восстановительного подхода при решении конфликтных ситуаций в школе. Планируется участие представителей регионального правительства, Уполномоченного по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой и руководителей регионального отделения Российского движения школьников.

По итогам слета будет проведен областной конкурс волонтеров школьных служб примирения «Мастерство юных медиаторов». Мероприятие пройдёт 27 октября, с 11 до 13 часов.