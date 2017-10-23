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Тула вспоминает теракт на Дубровке: 15 лет со дня захвата «Норд-Оста»

Тула вспоминает теракт на Дубровке: 15 лет со дня захвата «Норд-Оста»

По официальным данным, в ходе захвата и операции по освобождению погибли 130 заложников. Среди погибших был туляк.

Сегодня, 23 октября, исполняется 15 лет со дня теракта на Дубровке, известного также как трагедия мюзикла «Норд-Ост».

В ходе операции по освобождению заложников были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. Согласно официальным данным, погибли 130 человек. Среди них был и наш земляк, 39-летний Дмитрий Черных.


В 90-х Дмитрий вместе с приятелем организовал свою фирму. Мужчина мечтал создать психологическую школу и несколько раз ездил в Москву за консультациями в «Институт человека».

23 октября Дмитрий Черных поехал в командировку на выставку в Москву. Вечером он отправился на семинар в «Институт человека», который находился в отдельном крыле в ДК шарикоподшипникового завода. Мужчины и не знали, что в этот момент в другой части здания происходит страшное.

После занятий участники семинара пошли к выходу, но дверь оказалась закрыта. Мужчина пошел вместе с другом искать ключи и оказался в руках террористов. 

 — Не желая волновать меня, но, зная, что я буду его разыскивать, он несколько раз звонил моей тете, которая живет в Москве, в надежде, что она сообщит мне в Тулу, — писала в своих воспоминаниях жена Дмитрия Марина Черных. — Но она не стала этого делать первой, дождавшись, пока я сама ей позвонила. Все эти страшные дни я не отходила от телевизора, очень переживала за людей, оказавшихся в заложниках, но даже и мысли не могла допустить, что мой любимый по воле судьбы тоже оказался там! Для нас с сыном он был целой Вселенной, вокруг которой кружилось все наше счастье. Его нет с нами физически, но в тяжелых жизненных ситуациях мы ощущаем его постоянную поддержку…

 

Напомним, террористический акт на Дубровке, известный как «Норд-Ост», произошел осенью 2002 года. Захват заложников был совершен 23 октября, операция штурма состоялась 26 октября.

Группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла «Норд-Ост» в здании ДК ОАО «Московский подшипник».

Террористы, в том числе женщины-смертницы, были вооружены.

Общее число заложников составило 916 человек.

Главным требованием террористов был вывод российских войск из Чечни.

В результате террористического акта, по официальным данным, погибли 130 человек, в том числе десять детей. Из числа погибших заложников пять человек были застрелены до штурма, остальные скончались уже после освобождения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:55 +2
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