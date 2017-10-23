Туляки напишут «Большой этнографический диктант»
Всероссийская акция состоится 3 ноября.
Тульская область примет участие во Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». Акция приурочена ко Дню народного единства и пройдет 3 ноября в каждом субъекте Российской Федерации.
Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, оказывает содействие этнокультурному развитию народов РФ, укреплению общероссийской гражданской идентичности, межэтнического мира и согласия.
Для учеников и студентов Тульской области будут открыты дополнительные площадки на базе образовательных организаций. Кстати, стать участником акции могут все желающие.
Текст диктанта состоит из 30 тестовых заданий:
- 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех площадок;
- 10 вопросов – региональная часть диктанта, составленная с учетом региональной специфики.
Общая сумма баллов за диктант – 100. Время проведения диктанта – единое по московскому времени:
- 9.15 – начало работы площадок,
- 9.15-9.45 – сбор, регистрация участников и выдача бланков участникам,
- 9.45-10.00 – инструктаж по заполнению бланков,
- 10.00-10.45 – написание диктанта,
- 10.45-11.00 – сбор заполненных бланков,
- 11.00 – закрытие площадок.
Результаты будут опубликованы на сайте www.miretno.ru и на официальном сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru в декабре 2017 года.
Площадки:
|
№
|
Муниципальное образование
|
Наименование учреждения
|
Адрес учреждения
|
Количество посадочных мест
|
|
Алексин
|
Муниципальное казенное учреждение для молодежи Комплексный центр «Чайка» Филиал Клуб «Ока»
|
301365, Тульская обл., г. Алексин, мкр. «Петровское», ул. Металлистов, д. 25
|
20
|
|
Богородицкий район
|
Муниципальное бюджетное учреждение «Подростково-молодёжный центр «Азимут» муниципального образования город Богородицк Богородицкого района»
|
301835, Тульская область, г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 91
|
50
|
|
Воловский район
|
Муниципальное казенное учреждение культуры «Воловская районная централизованная библиотечная система»
|
301570, Тульская область, Воловский район, п. Волово, ул. Ленина, д. 50
|
30
|
|
Воловский район
|
Муниципальное казенное учреждение культуры «Воловский районный Дом Культуры»
|
301570, Тульская область, Воловский район, п. Волово, ул. Ленина, д. 50
|
100
|
|
Ефремов
|
Муниципальное казенное учреждение культуры «Ефремовская централизованная библиотечная система»
|
301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 19
|
70
|
|
Заокский район
|
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Заокский районный культурно-досуговый центр»
|
301000, Тульская область, Заокский район,
рп. Заокский, ул. Поленова, д. 17
|
70
|
|
Кимовский район
|
Муниципальное казенное учреждение «Подростково – молодежный центр «Мечта»
|
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 34
|
15
|
|
Кимовский район
|
Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая Центральная районная библиотека»
|
301721, Тульская область, г. Кимовск, ул. Стадионная д.2 (читальный зал)
|
40
|
|
Киреевский район
|
Муниципальное казённое учреждение культуры «Киреевская районная централизованная библиотечная система» муниципального образования Киреевский район
|
301260, Тульская область, г. Киреевск, ул. Ленина, д. 21
|
30
|
|
Куркинский район
|
Муниципальное казённое учреждение культуры Куркинский районный центр культуры
|
301940, Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Октябрьская, д. 41 А
|
40
|
|
г. Новомосковск
|
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новомосковская библиотечная система»
|
301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 40 А
|
45
|
|
Плавский район
|
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования Плавский район «Молодёжный центр «Патриот»
|
301470, Тульская область, г. Плавск, ул. Орлова, д. 3
|
50
|
|
Плавский район
|
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Плавск Плавского района «Городской дом культуры»
|
301470, Тульская область, г. Плавск, ул. Орлова, д. 11
|
50
|
|
г. Тула
|
Государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи»
|
300034, Тульская область, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 134
|
50
|
|
г. Тула
|
Государственное учреждение дополнительного образования Тульской области «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области»
|
300057, Тульская область, г. Тула, ул. Пузакова, д.78
|
50
|
|
г. Тула
|
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный многопрофильный центр «Родина»
|
300041, Тульская область, г. Тула, просп. Ленина, д. 20
|
50
|
|
г. Тула
|
Филиал муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Спектр» «Патриотический центр «Юнга» имени В.Ф. Руднева»
|
300041, Тульская область, г. Тула, ул. Сойфера, д. 35
|
50
|
|
г. Тула
|
Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого муниципального учреждения культуры «Тульская библиотечная система»
|
300012, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 149/10
|
30
|
|
г. Тула
|
Модельная библиотека № 3 им. В.Ф. Руднева муниципального учреждения культуры «Тульская библиотечная система»
|
300062, Тульская область, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 201
|
30
|
|
г. Тула
|
Музей «Тульский кремль» - филиал государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»
(Атриум музейно-выставочного комплекса Тульского кремля)
|
300000, Тульская область,
г. Тула, Кремль
|
200
|
|
г. Тула
|
Государственное учреждение культуры Тульской области «Тульская областная универсальная научная библиотека»
|
300041, Тульская область, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 48
|
40
|
|
г. Тула
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»
|
300012, Тульская область, г. Тула, просп. Ленина, д. 92
|
128
|
|
г. Тула
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
|
300026, Тульская область, г. Тула, просп. Ленина, д. 125, к. 4
|
200
|
|
Узловский район
|
Муниципальное казенное учреждение культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система»
|
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43
|
40
|
|
Чернский район
|
66. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чернский районный дом культуры»
|
301090, Тульская область, п. Чернь, ул. К. Маркса, д. 22
|
190
|
|
Щекинский район
|
Муниципальное казенное учреждение культуры «Щекинская межпоселенческая центральная библиотека»
|
301246, Тульская область, г. Щекино, ул. Мира, д. 17
|
20
|
|
Щекинский район
|
Городская библиотека № 1 – структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры «Щекинская городская централизованная библиотечная сеть»
|
301247, Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 2
|
10
|
|
Ясногорский район
|
Муниципальное учреждение культуры «Ясногорская центральная библиотека им. В.В. Вересаева»
|
301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 8
|
50