Туляки напишут «Большой этнографический диктант»

Тульская область примет участие во Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». Акция приурочена ко Дню народного единства и пройдет 3 ноября в каждом субъекте Российской Федерации.

Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, оказывает содействие этнокультурному развитию народов РФ, укреплению общероссийской гражданской идентичности, межэтнического мира и согласия.

Для учеников и студентов Тульской области будут открыты дополнительные площадки на базе образовательных организаций. Кстати, стать участником акции могут все желающие.

Текст диктанта состоит из 30 тестовых заданий:

20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех площадок;

10 вопросов – региональная часть диктанта, составленная с учетом региональной специфики.

Общая сумма баллов за диктант – 100. Время проведения диктанта – единое по московскому времени:

9.15 – начало работы площадок,

9.15-9.45 – сбор, регистрация участников и выдача бланков участникам,

9.45-10.00 – инструктаж по заполнению бланков,

10.00-10.45 – написание диктанта,

10.45-11.00 – сбор заполненных бланков,

11.00 – закрытие площадок.

Результаты будут опубликованы на сайте www.miretno.ru и на официальном сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru в декабре 2017 года.

Площадки: