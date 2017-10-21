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В Туле возле ЖК «Парус» ограничат движение транспорта

В Туле возле ЖК «Парус» ограничат движение транспорта

Это связано с работами по обустройству примыкания строящейся автодороги, которая соединит улицы Бондаренко и Кирова.

В Туле с 23 октября будет ограничено движение автотранспорта с ул. Кирова до ЖК «Парус». Об этом сообщает пресс-служба администрации городаю

Ограничение связано с работами по обустройству примыкания строящейся автодороги, которая соединит улицы Бондаренко и Кирова.

Съезд с ул. Кирова через трамвайные пути к домам 198-а, 200 будет закрыт ориентировочно на пять дней.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:31 0
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