В Туле возле ЖК «Парус» ограничат движение транспорта

Это связано с работами по обустройству примыкания строящейся автодороги, которая соединит улицы Бондаренко и Кирова.

В Туле с 23 октября будет ограничено движение автотранспорта с ул. Кирова до ЖК «Парус». Об этом сообщает пресс-служба администрации городаю

Ограничение связано с работами по обустройству примыкания строящейся автодороги, которая соединит улицы Бондаренко и Кирова.

Съезд с ул. Кирова через трамвайные пути к домам 198-а, 200 будет закрыт ориентировочно на пять дней.