Тулячка стала призером Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

Фото: .museum-arms.ru.

В Москве состоялась церемония награждения победителей и призеров юбилейного пятого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма — 2017».

Впервые среди призеров конкурса был представитель нашего региона. Заведующий экскурсионным отделом Тульского государственного музея оружия Марина Машкова заняла второе место в номинации «Лучший экскурсовод».

Дипломы и памятные призы лучшим представителям отрасли вручил заместитель Руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королёв. Всего в 2017 году конкурс проводился в 51 субъекте Российской Федерации, свои заявки подали более 350 человек. Об этом сообщается на сайте музея оружия.