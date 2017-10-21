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Тулячка стала призером Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
Фото: .museum-arms.ru.

Тулячка стала призером Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

Марина Машкова заняла второе место в номинации «Лучший экскурсовод».

В Москве состоялась церемония награждения победителей и призеров юбилейного пятого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма — 2017».

Впервые среди призеров конкурса был представитель нашего региона. Заведующий экскурсионным отделом Тульского государственного музея оружия Марина Машкова заняла второе место в номинации «Лучший экскурсовод».

Дипломы и памятные призы лучшим представителям отрасли вручил заместитель Руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королёв. Всего в 2017 году конкурс проводился в 51 субъекте Российской Федерации, свои заявки подали более 350 человек. Об этом сообщается на сайте музея оружия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:01 +4
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