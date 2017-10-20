Администрация Тулы «наржуру» Myslo: Мусор вывезут!

На днях на Myslo был опубликован блог «Достучаться до…» от нашего народного журналиста Avtobus.

– Ищем ответ, какой пункт СНИПа разрешает складирование мусора таким образом? Может, жилищная инспекция поможет разобраться? Наш дом №5 находится по ул. Коминтерна, — пишет пользователь.

Администрация Тулы предоставила редакции официальный ответ:

– Управляющей компании направлено требование на устранение нарушений Правила благоустройства. В настоящее время производится вывоз мусора.