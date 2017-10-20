Администрация Тулы «наржуру» Myslo: Мусор вывезут!
Чиновники прокомментировали блог «Народного журналиста».
На днях на Myslo был опубликован блог «Достучаться до…» от нашего народного журналиста Avtobus.
– Ищем ответ, какой пункт СНИПа разрешает складирование мусора таким образом? Может, жилищная инспекция поможет разобраться? Наш дом №5 находится по ул. Коминтерна, — пишет пользователь.
Администрация Тулы предоставила редакции официальный ответ:
– Управляющей компании направлено требование на устранение нарушений Правила благоустройства. В настоящее время производится вывоз мусора.
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