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Администрация Тулы «наржуру» Myslo: Мусор вывезут!

Администрация Тулы «наржуру» Myslo: Мусор вывезут!

Чиновники прокомментировали блог «Народного журналиста».

На днях на Myslo был опубликован блог «Достучаться до…» от нашего народного журналиста Avtobus.

– Ищем ответ, какой пункт СНИПа разрешает складирование мусора таким образом? Может, жилищная инспекция поможет разобраться? Наш дом №5 находится по ул. Коминтерна, — пишет пользователь.

Администрация Тулы предоставила редакции официальный ответ:

– Управляющей компании направлено требование на устранение нарушений Правила благоустройства. В настоящее время производится вывоз мусора.

сегодня, в 15:40 +7
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