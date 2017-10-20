Бойцы ОМОН тульской Росгвардии вернулись из командировки с Северного Кавказа

Фото пресс-службы Росгвардии.

20 октября в Тулу вернулись бойцы ОМОН Росвгардии, которые несли службу в Северо-Кавказском регионе. Сотрудники отряда обеспечивали охрану порядка и безопасности, а также оказывали силовую поддержку при проведении специальных и оперативных мероприятий.

В родных стенах бойцов в торжественной обстановке под звуки военного оркестра встретили руководители Управления Росгвардии по Тульской области, родные и близкие, коллеги по службе.

«Личный состав ОМОН прибыл к месту несения службы, – доложил командир отряда полковник Алексей Качалкин. – Поставленные задачи выполнены в полном объеме, потерь не допущено».

От имени руководства региональной Росгвардии приветствовал заместитель начальника полковник Сергей Осипченко, который поздравил бойцов с успешным завершением длительной командировки и поблагодарил за добросовестное выполнение служебных обязанностей.

После отпуска сотрудники приступят к выполнению служебных обязанностей на территории Тульской области.