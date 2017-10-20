Жители Киреевского района пожаловались губернатору на очистные сооружения

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Очистные не работают уже много лет, а стоки идут в реку Шиворонь.

20 октября губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан.

Были рассмотрены наиболее проблемные, резонансные обращения жителей. Это вопросы, которые уже неоднократно поднимались и до сих пор окончательно не решены. Большинство из них касаются жилищно-коммунальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В этом году к нам поступило более 22 тысяч обращений. Более трети из них касаются сферы ЖКХ. Проблемы здесь острые. Они напрямую связаны с обеспечением нормальных условий для жизни людей. И, безусловно, рассмотрение таких обращений должно быть в приоритете», - отметил Алексей Дюмин.

Жители ряда микрорайонов Алексина – Высокое, Соцгород, Горушки, Петровка – с 2015 года обращаются с просьбой решить вопрос горячего водоснабжения.

Люди пишут, что температура горячей воды в их домах не соответствует нормативным показателям.

Глава администрации Алексина Павел Федоров сообщил, что при строительстве системы горячего водоснабжения в этих микрорайонах не была учтена циркуляция воды. Планируется поэтапная реконструкция сетей с участием частного предприятия. Реализация первого этапа запланирована на 2018 год.

Губернатор поручил министерству строительству и ЖКХ Тульской области и региональной Госжилинспекции во взаимодействии с ресурсоснабжающей организацией проработать этот вопрос и держать его решение на контроле.

В ходе совещания также были рассмотрены обращения жителей пос. Бородинский Киреевского района по вопросу пуска очистных сооружений. Жители пишут, что в воде, которая поставляется в их дома, существенно превышены норм содержания вредных веществ.

Очистные не работают уже много лет, а стоки идут в реку Шиворонь.

Глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов прокомментировал: очистные сооружения построены 10 лет назад, но не были запущены. Для работы очистных сооружений на полную мощность необходимо провести ревизию и частично озаменить оборудование.

Министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко добавила, что объект будет включен в соответствующую региональную программу после проведения ревизии и подготовки проектно-сметной документации в 2018 году.

В адрес губернатора поступило обращение от тулячки, которая написала о проблеме 147 домов, расположенных на четной стороне улицы Осташёва. В настоящее время ведутся работы по газификации домов на этой улице. Строительство газопровода осуществляется по нечётной стороне. Для того, чтобы подключить дома, расположенные на чётной стороне, жители должны заплатить по 29 тысяч рублей.

Глава администрации города Евгений Авилов сообщил, что в ближайшее время будет спроектирована система газоснабжения по этой стороне улицы. Губернатор попросил разъяснить жителям порядок действий и этапы проведения работ.

На контроле находятся обращения по вопросу качества водоснабжения в микрорайоне Красная Узловая.

Жители жалуются на частые отключения воды и ее качество: она постоянно ржавая, а после отключений из кранов несколько дней идет глина.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов прокомментировал ситуацию, напомнив, что с 2006 года водозабор и сети холодного водоснабжения по-прежнему остаются в конкурсной массе. Управляющий проводил только текущий ремонт. Износ сетей – более 80%. Запорная арматура вообще вышла из строя. Необходимо к концу текущего года принять на баланс муниципалитета и водозабор, и сети после проведения последних торгов. Ведется подготовка по разработке концессионного соглашения.

Кроме того, Николай Терехов сообщил, что именно с этого водозабора по технологическому присоединению ведется водоснабжение резидентов особой экономической зоны «Узловая». В планах – увеличение количества скважин и строительство новой системы очистки воды. К сентябрю 2018 года кардинально изменится качество воды, поставляемой не только резидентам ОЭЗ, но и жителям.

Глава региона поручил региональному министерству строительства и ЖКХ вместе с муниципалитетом проработать техническое задание на концессионное соглашение с учетом тарифного регулирования.