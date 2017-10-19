В Туле пройдет Всероссийский фестиваль «Мисс Совершенство – 2017»

17 декабря Тула станет центром красоты и таланта. В этот день к нам в город съедутся маленькие красавицы со всей России.

Основная цель фестиваля, который проводит модельное агентство Linda, — выявление и всесторонняя поддержка талантливых и перспективных детей и молодежи.

Маленькие тулячки также смогут принять участие в конкурсной программе и заявить о своем таланте на всю страну. Для участия в конкурсе приглашаются девочки от 4 до 16 лет. Все участницы получат призы и подарки, дипломы и наградные ленты, а также возможность принять участие во всероссийских и международных неделях моды в Москве, съемках в проектах для всероссийских глянцевых журналов.

Справки по телефону 704-734.