В Тульской области у женщины ночью украли трех уток

Ночью в полицию обратилась жительница поселка Огарёвка. Женщина заявила, что двое неизвестных мужчин из сарая около дома открыто похитили домашнюю птицу — трех уток. Причиненный ущерб составил 2400 рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых 45-летних местных жителей. Одну из похищенных уток злоумышленники успели съесть.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемым избрана мера пресечения — заключение под стражу.