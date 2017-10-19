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В Тульской области у женщины ночью украли трех уток

В Тульской области у женщины ночью украли трех уток

Одну похищенную птицу злоумышленники успели съесть.

Ночью в полицию обратилась жительница поселка Огарёвка. Женщина заявила, что двое неизвестных мужчин из сарая около дома открыто похитили домашнюю птицу — трех уток. Причиненный ущерб составил 2400 рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых 45-летних местных жителей. Одну из похищенных уток злоумышленники успели съесть.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемым избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:53 +2
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