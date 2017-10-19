Какие улицы Тулы останутся без электричества 20 октября

С 9 до 16 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

пр-т Ленина, 52-б, 52-а, 54, 52, 54-а, 56,

ул. Ф. Энгельса, 97, 103, 101, 99,

ул. Л. Толстого, 85 к. 2, 87,

11-й Полюсный пр-д, 50,

п. Трудовой, 1-а, 1-г, 1-19,

ул. Володарского, 13,

ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 6-а, 2-24 (чётн.),

3-й Фестивальный пр-д, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а,

пр-д П. Морозова, 1-56,

пр-д Полежаева, 1-56,

Епифанское ш., 1, 1-а, 2-б,

ул. Газовая, 54-62 (чётн.), 61-67 (нечётн.),

пер. Репина, 45-60.