Где тулякам узнать кадастровую стоимость объектов недвижимости

Собственники недвижимости могут оперативно узнать кадастровую стоимость принадлежащих им объектов в личном кабинете на главной странице сайта Росреестра. Для авторизации используется подтвержденная учетная запись на едином портале госуслуг.

Здесь можно оперативно узнать информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Получить ключ доступа к сервису, а также пополнить его баланс можно в личном кабинете Росреестра.

Кроме того, кадастровую стоимость можно посмотреть в режиме онлайн с помощью сервисов «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», которые доступны на главной странице сайта Росреестра.

На сайте Росреестра также можно ознакомиться с результатами массовой кадастровой оценки, которая проведена органами власти субъекта РФ или органами местного самоуправления. Для этого надо воспользоваться сервисом «Фонд данных государственной кадастровой оценки».

Если по каким-либо причинам не удалось получить сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости на сайте Росреестра, можно запросить выписку из ЕГРН при личном обращении в многофункциональный центр (далее — МФЦ) либо направить запрос по почте.

Справка будет предоставлена бесплатно в течение трех рабочих дней. В случае обращения в МФЦ срок оказания услуги увеличивается на два дня. При подаче запроса надо указать способ получения документа: при личном посещении офиса МФЦ, по почте.