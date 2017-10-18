В Тульской области на три года утвердят размер расходов жителей на ЖКУ

Стандарт будет использоваться для определения размера субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Губернатор Алексей Дюмин внес в Тульскую областную думу законопроект, определяющий размер регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Эта сумма будет использоваться для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в ближайшие три года.

«Предлагается установить три пороговых значения размеров среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина и региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи», – пояснили в пресс-службе правительства Тульской области.

10% - при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина 6000 и менее рублей в месяц;

15% - при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 6000 рублей в месяц, но не более 7500 рублей в месяц;

22% - при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 7500 рублей в месяц.

При установлении указанных значений размеров среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина, согласно прогнозным расчетам из бюджета области потребуется 130 млн 18 тыс. рублей.

После принятия законопроекта будет признан утратившим силу региональный закон от 27 октября 2016 года № 78-ЗТО «О размере регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», устанавливающий на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов региональный стандарт.