В Тульской области пропал мужчина
К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В Щёкинском районе в поселке Станционный пропал 39-летний мужчина. Владимир Владимирович Подловилин 7 октября ушел из дома и не вернулся.
Сообщается, что мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 167 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые, короткая стрижка, залысины.
Особые приметы: татуировка на левом предплечье, бородавка на пальце правой руки.
Был одет: серо-голубые джинсы, синяя рубашка в клетку, черная кожаная куртка, темно-синяя шапка с эмблемой, черные ботинки.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего мужчины, звоните по телефонам: 8−800−700−54−52 или 02, 102.
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