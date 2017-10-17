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В Тульской области пропал мужчина

В Тульской области пропал мужчина

К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В Щёкинском районе в поселке Станционный пропал 39-летний мужчина. Владимир Владимирович Подловилин 7 октября ушел из дома и не вернулся.

Сообщается, что мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 167 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые, короткая стрижка, залысины.

Особые приметы: татуировка на левом предплечье, бородавка на пальце правой руки.

Был одет: серо-голубые джинсы, синяя рубашка в клетку, черная кожаная куртка, темно-синяя шапка с эмблемой, черные ботинки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего мужчины, звоните по телефонам: 8−800−700−54−52 или 02, 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:40 0
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