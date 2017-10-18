Кто и как межует дворы в Туле

Чтобы детская площадка или зелёные насаждения вокруг многоквартирного дома вдруг не оказались на чужой земле, надо, чтобы придомовая территория была отмежевана и поставлена на кадастровый учет.

В этом случае любые виды работ на ней без согласия собственника будут незаконны. Как проводится процедура межевания, «Слободе» рассказал заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Денис Гальперин.

Денис Гальперин – В соответствии с законом о местном самоуправлении работы по межеванию границ придомовой территории многоквартирных домов проводятся органом местного самоуправления, а именно комитетом имущественных и земельных отношений. Цель работы – формирование земельных участков для эксплуатации многоквартирных жилых домов. За каждым земельным участком должен быть закреплен ответственный за его содержание. В случае с придомовой территорией – спрос с управляющей компании, обслуживающей дом.

Проведение кадастровых работ по подготовке межевого плана земельного участка МКД осуществляется на основании проекта межевания территории.

– Управление архитектуры и градостроительства обеспечивает проведение работ по подготовке проекта межевания. Исполнитель работ определяется по результатам аукциона, – пояснил Денис Гальперин.

При подготовке проекта учитывается расположение «красных линий», а также границы уже поставленных ранее на кадастровый учет соседних земельных участков.

Готовится именно проект, а не окончательный вариант, потому что документ подлежит рассмотрению на публичных слушаниях для выявления мнения жителей. В связи с этим подготовленный проект межевания передается в Тульскую городскую Думу, которая инициирует проведение публичных слушаний. На них приглашаются все заинтересованные стороны:

представители администрации, жители дома, границы территории которого определяются, а также жители соседних домов, с которыми граничит межуемый участок.

– Если у участников слушаний есть замечания по представленному проекту, мы вносим поправки, после этого готовится постановление об утверждении проекта межевания, – отметил Гальперин.

Все выполненные проекты межевания придомовой территории хранятся в управления архитектуры и градостроительства администрации города Тулы.

Если собственники не согласны с границами поставленных на кадастровый учет земельных участков, то изменить их можно, но через разработку проекта межевания территории в случае согласия всех заинтересованных лиц. Поэтому, чтобы не допустить ошибок, лучше не пропускать публичные слушания. Извещение об их проведении публикуются на сайте tula.ru.

Если придомовая территория не стоит на кадастровом учете, то уточнить график межевания двора можно в комитете имущественных и земельных отношений.

Если жители захотят огородить придомовую территорию или по­ставить шлагбаум, необходимо вынести границы земельного участка на местность. Для этого собственникам надо провести собрание, принять решение и вызвать кадастрового инженера, чтобы он указал, где именно находятся границы земельного участка.