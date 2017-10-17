«Концлагерь для животных»: Зоопарк на набережной Упы закрыт из-за жалоб туляков

Фото Дмитрия Дзюбина.

О том, какие требования предъявляются к зоопарку и есть ли вообще нормы для содержания животных в неволе, Myslo рассказала директор Тульского экзотариума.

Этим летом в Туле на набережной Упы под Пролетарским мостом открылся зверинец. В нем находилось 22 вида животных и птиц: волчица с волчонком, буйвол, страус, семейство енотов, самец косули, маленький як, павлин, фазаны и другие.

Несмотря на то, что в Туле подобного зоопарка нет, многие жители города без особого восторга отнеслись к идее его появления: условия содержания животных в зверинце далеко не самые лучшие. Люди называли его «концлагерем для животных».

– На входной стене нарисованы радостные животные, как в мультфильмах. А дальше нашему взору предстала картина: микроскопическая клетка с енотами (то, что было видно, если не заходить внутрь). Решетка со всех сторон, кроме задней. Размеры не больше квадратного метра на каждого животного. Несчастные еноты только и могут, что с боку на бок повернуться. Сейчас уже холодные ночи, животные находятся фактически в открытых клетках, продуваемых со всех сторон. Да и вода из-за дождя туда наверняка затекает. А что будет зимой? Животных так и оставят в клетках?! И кем вырастут дети, которые с детства видят, что это нормально – держать в условиях концлагеря ни в чем неповинных животных ради наживы?! – написал в блоге « Народный журналист » пользователь портала KaGE

Действительно, кое-как спрятаться от дождя еноты могут только на верхнем этаже клетки, остальные – открыты всем ветрам и непогодам.

Волкам тоже живется немногим лучше. Площадь клетки небольшая для такого активного животного. Галерея показать все фотографии 27 У входа посетителей встречает надпись «Зоопарк». О том, какие требования предъявляются к зоопарку и есть ли нормы для содержания животных в неволе, Myslo рассказала директор Тульского экзотариума Татьяна Моисеева. Татьяна Моисеева – Зоопарк – это именно УЧРЕЖДЕНИЕ для содержания животных. У таких учреждений есть конкретные цели, которые равны для всех зоопарков мира. Зоопарк – это не просто место, где посетители могут посмотреть на животных. Это учреждения, которые занимаются прежде всего сохранением и воспроизведением животных. Сотрудники помимо ухода за животными ведут научную и просветительскую деятельность. Несмотря на большую значимость зоопарков, в России до сих пор нет строгих ГОСТов, в рамках которых они должны работать. Эти нормы только сейчас прорабатываются, притом что в Европе правила для зоопарков существуют. – В этом году был разработан стандарт по посетителям. Документ разрабатывался Росстандартом совместно с руководителями зоопарков Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Тулы. Теперь на повестке дня ГОСТ по содержанию животных, но документ еще только разрабатывается. Он будет учитывать площадь мест содержания животных, объем и наполненность различными дополнительными элементами, – пояснила Татьяна Моисеева. На данный момент жестких требований к содержанию животных в неволе нет. Нет и однозначного объема клеток, который был бы желателен для тех или иных животных. Однако санитарные нормы никто не отменял. Вблизи таких открытых зверинцев не должно быть свалок мусора, где могут по соседству с животными обитать крысы – разносчики самых разных инфекций. – Если взять пустую огромную бетонную клетку и посадить туда орангутанга, то, несмотря на достаточное для него место, он умрет. А если взять клетку поменьше, но снабдить ее лестницами, ветками и пр., то животное будет чувствовать себя комфортнее. Так, проводились исследования естественной среды белок, и выяснилось, что им для жизни достаточно всего трех деревьев, расположенных рядом: есть вода, корм, дупло. Это не люди, которым скучно сидеть на одном месте и которым постоянно требуются новые впечатления. Myslo связался с владельцем зоопарка Алексеем Пучковым. Он рассказал, что после жалоб жителей зоопарк уже неоднократно посещали с проверками различные ведомства. Однако в части содержания животных ни одна не усмотрела нарушений. Алексей Пучков – Когда организовывался зоопарк, мы руководствовались требованиями, которые нам дал региональный Комитет ветеринарии. Единственное нарушение, которое было выявлено – это необорудованная площадка для сбора мусора. Но поскольку мы приняли решение о закрытии зоопарка, то оборудовать ее нет смысла. Сейчас большая часть животных уже вывезена. До 3 ноября будут перевезены и остальные животные. Не нужен тулякам зоопарк, значит мы его закроем. Остальные наши планы по развитию набережной Упы в силе, и мы продолжаем их воплощать.

В глава Пролетарского территориального округа Сергей Шестаков подтвердил, что зоопарк на данный момент уже не работает.

– Деятельность зоопарка в зимнее время осуществляться не будет, – подчеркнул он. – Назначение земельного участка, на котором располагался зверинец, – для размещения передвижного зоопарка, но не стационарного.

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