Тульский теннисист Андрей Кузнецов победил в стартовом матче Кубка Кремля

В паре с Евгением Донским туляк обыграл своих соперников.

Теннисисты Евгений Донской и Андрей Кузнецов вышли в четвертьфинал «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде. Об этом пишет «Чемпионат».

На старте соревнований спортсмены в двух партиях обыграли своих соотечественников Константина Кравчука и Андрея Рублёва со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

За выход в полуфинал соревнований в Москве тульский теннисист Кузнецов в паре с Донским поспорят с победителями матча Рожериу Дутра да Силва (Бразилия) / Паоло Лоренци (Италия) — Джеймс Керретани (США) / Марк Полманс (Австралия).