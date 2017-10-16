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Волейбольная «Тулица» проиграла оба матча команде из Липецка
Фото Александры Дроздовой.

Волейбольная «Тулица» проиграла оба матча команде из Липецка

Игры завершились со счетом 0:3 и 2:3.

В эти выходные (14 и 15 октября) в Туле стартовал волейбольный сезон. Наша «Тулица» принимала в манеже «Арсенала» команду «Липецк-Индезит».

Обе игры тульская команда проиграла. Первый матч завершился со счетом 0:3 (24:26, 21:25, 16:25), второй — 2:3 (25:15, 22:25, 21:25, 25:16, 6:15).

Следующий тур «Тулица» проведет на выезде. 21 и 22 октября наши девчонки сыграют с «Воронежем».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:07 0
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