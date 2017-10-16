В Туле кипятком залило подъезд дома на ул. Пролетарской

Фото Дмитрия Дзюбина.

ЧП произошло сегодня днем в доме №36 по улице Пролетарской. Из-за прорыва системы горячего водоснабжения на техэтаже весь подъезд №4 оказался затоплен.

– Около девяти утра я увидела, что из вентиляции течет вода, – рассказывает Лариса Лапа. – Выглянула на площадку, а там водопад! Давай звонить в аварийную, мне там говорят: «Извините, мы только ночью выезжаем, а днем нет». В управляющую компанию звоню – не отвечают. С третьего раза дозвонилась в территориальное управление по Пролетарскому округу! Они-то и прислали к нам слесаря, который перекрыл воду.

По словам жителей, кипяток лился водопадом по подъезду не меньше 40 минут, причем не только внутри, но даже и по внешней стене дома.

А вот что творилось в подъезде:

В результате квартиры на верхних этажах серьезно пострадали мебель, обои, ковры, порваны натяжные потолки.

– Я из одной только кухни вычерпала 15 ведер воды. Все мокрое в квартире! Подъезд обесточен, нет горячей воды, только холодная, – добавляет Надежда Дарченкова.

Жители уверены, что причиной ЧП стал старый кран, который не выдержал давления. В управляющей компании уверены, что авария случилась из-за «повреждения крана розлива горячей воды в связи с внешним воздействием», – подразумевают, что кто-то забрался на технический этаж и повредил кран.

Окончательная причина случившегося уточняется.

– Что касается компенсации жителям, чьи квартиры пострадали, мы не заинтересованы доводить все это до суда и будем в индивидуальном порядке решать эти вопросы, – пояснил гендиректор компании Сергей Тимохин. – Сейчас техники осматривают пострадавшие квартиры и составляют акты.

По его словам, на данный момент горячее водоснабжение в подъезде уже восстановлено. Что же касается электричества, то к восстановительным работам можно будет приступить завтра утром.