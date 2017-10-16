Начался прием заявок на областной фестиваль «Мини Мисс и Мистер Тула – 2017»

Фото модельного агентства Gold.

Для участия приглашаются мальчики и девочки от 4 до 16 лет.

В Туле пройдет V юбилейный областной детский фестиваль элегантности и таланта «Мини Мисс и Мистер Тула – 2017». К участию приглашаются девочки и мальчики в возрасте от 4 до 16 лет.

Целью фестиваля является развитие у участников артистизма, чувства стиля и моды, умение создать свой имидж, умение держать себя на сцене, общаться со зрительской аудиторией.

Все участники получат памятные дипломы, наградные ленты с титулами, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля. Победителей наградят эксклюзивными лентами, украшенными кристаллами Swarovski, драгоценной короной, именным кубком и правом представить Тульскую область во Всероссийском фестивале «Мини Мисс и Мини Мистер России – 2018».

Заявку на участие можно найти тут.

Дополнительная информация по телефонам: 8(4872)38-41-33, 8(903)840-41-33.