В Алексине открылась общественная экологическая приёмная

Тульский региональный фонд социально-экономического, экологического и культурно-научного развития региона запустил в Алексине первую независимую общественную экологическую приемную.

Приём будет проводить член Общественного совета Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, руководитель отделения «Общественного экологического контроля России», председатель Совета фонда Юрий Телков.

По словам председателя Ассоциации экологов Тульской области Николая Еремина, проект фонда – долгожданная и весьма приятная весточка для всех алексинцев и достойная альтернатива для граждан. Предполагается, что полезная инициатива будет продолжена и в других городах региона.

Жители Алексина могут записаться на прием к экспертам по телефонам: 8(905)623-06-81, 8(920)7-888-011. Приём проходит по адресу: ул. Пахомова, д. 19, офис 22.