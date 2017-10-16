В Туле разыскивают пропавшую 46-летнюю женщину

О местонахождении Елены Мартыновой ничего не известно с 11 октября.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят туляков помочь в поисках 46-летней Елены Анатольевны Мартыновой, о местонахождении которой ничего не известно с 11 октября.

Приметы пропавшей: рост 153 см, нормального телосложения, волосы темные средней длины, глаза карие. Была одета: белая осенняя куртка, чёрные джинсы, чёрные ботинки. С собой сумка темно-фиолетового цвета.