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В Туле разыскивают пропавшую 46-летнюю женщину

В Туле разыскивают пропавшую 46-летнюю женщину

О местонахождении Елены Мартыновой ничего не известно с 11 октября.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят туляков помочь в поисках 46-летней Елены Анатольевны Мартыновой, о местонахождении которой ничего не известно с 11 октября.

Приметы пропавшей: рост 153 см, нормального телосложения, волосы темные средней длины, глаза карие. Была одета: белая осенняя куртка, чёрные джинсы, чёрные ботинки.  С собой сумка темно-фиолетового цвета.

Если вам что-либо известно о судьбе пропавшей, сообщите поисковикам по телефонам: 8(960)619-47-30, 8(800)700-54-52 или 02.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:00 +2
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