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В Новомосковске за выходные два ребенка попали под колеса автомобилей
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Новомосковске за выходные два ребенка попали под колеса автомобилей

Пострадали 14-летний мальчик и 12-летняя девочка.

В Новомосковске за выходные два ребенка попали под колеса автомобилей. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

13 октября в 19.15 на Комсомольском шоссе 40-летний водитель автомобиля «Киа Сид» сбил пешехода. 14-летний мальчик переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в больнице.

15 октября в 14.00 на улице Трудовые резервы 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Дэу Нексиа», сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. С телесными повреждениями ребенка доставили в больницу. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:40 0
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