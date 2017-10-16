Фото УГИБДД по Тульской области.

В Новомосковске за выходные два ребенка попали под колеса автомобилей. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

13 октября в 19.15 на Комсомольском шоссе 40-летний водитель автомобиля «Киа Сид» сбил пешехода. 14-летний мальчик переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в больнице.

15 октября в 14.00 на улице Трудовые резервы 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Дэу Нексиа», сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. С телесными повреждениями ребенка доставили в больницу.