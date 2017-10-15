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С начала года 10 туляков заразились болезнью Лайма

С начала года 10 туляков заразились болезнью Лайма

С начала года клещи укусили более 3 тысяч туляков.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области подвел итоги сезона активности клещей на территории региона.
 
В этом году увеличено на 19% площадь обработанных акарицидными средствами территорий (2017 г. – 897 га, 2016 г. – 727 га).
 
За 9 месяцев с жалобами на присасывание клещей обратилось 3089 человек, что практически на уровне аналогичного периода 2016г. (3187 человек). На территории загородных оздоровительных учреждений фактов присасывания клещей не зарегистрировано.
 
За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 10 случаев болезни Лайма, что ниже аналогичного периода 2016г. – 13 случаев.
 
Было исследовано 1676 проб клещей, снятых с людей и 155 проб из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями – 12,3%, анаплазмой – 4,8%, что практически на уровне показателей за аналогичный период 2016 г. (общая инфицированность клещей составила: - боррелиями - 13,8% анаплазмой – 4,3%).
 
Территория области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ), местные случаи заболевания КВЭ не регистрируются. В 2017г. зарегистрирован случай завоза КВЭ из Восточного Казахстана. Плановые профилактические прививки жителям области против КВЭ не проводятся. За 9 месяцев, в связи с выездом на эндемичные территории, против КВЭ вакцинировано 163 человека, в том числе 11 детей.
 
По вопросам профилактики инфекций, передающимися клещами консультацию можно получить в отделе эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-48-32, 37-07-06.
сегодня, в 17:48 +2
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