С начала года 10 туляков заразились болезнью Лайма

С начала года клещи укусили более 3 тысяч туляков.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области подвел итоги сезона активности клещей на территории региона.

В этом году увеличено на 19% площадь обработанных акарицидными средствами территорий (2017 г. – 897 га, 2016 г. – 727 га).

За 9 месяцев с жалобами на присасывание клещей обратилось 3089 человек, что практически на уровне аналогичного периода 2016г. (3187 человек). На территории загородных оздоровительных учреждений фактов присасывания клещей не зарегистрировано.

За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 10 случаев болезни Лайма, что ниже аналогичного периода 2016г. – 13 случаев.

Было исследовано 1676 проб клещей, снятых с людей и 155 проб из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями – 12,3%, анаплазмой – 4,8%, что практически на уровне показателей за аналогичный период 2016 г. (общая инфицированность клещей составила: - боррелиями - 13,8% анаплазмой – 4,3%).

Территория области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ), местные случаи заболевания КВЭ не регистрируются. В 2017г. зарегистрирован случай завоза КВЭ из Восточного Казахстана. Плановые профилактические прививки жителям области против КВЭ не проводятся. За 9 месяцев, в связи с выездом на эндемичные территории, против КВЭ вакцинировано 163 человека, в том числе 11 детей.

По вопросам профилактики инфекций, передающимися клещами консультацию можно получить в отделе эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-48-32, 37-07-06.