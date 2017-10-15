В Туле прошел матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь»

14 октября, в субботу, в Туле на стадионе «Металлург» состоялся матч по американскому футболу: сыграли тульская команда «Тарантула» и «Витязь» из Подольска.

Товарищеская встреча завершилась со счетом 28:16 в пользу гостей.

– С стороны оппонента был смешанный состав: часть новичков, часть игроков с ЛАФ. Так же в подольской команде выступал QB из команды "Eagles"(Орёл), который показал достойную игру и удачно синхронизировался с другой командой, – рассказали игроки команды «Тарантулы».

Стоит заметить что начало игры у тульской команды было далеко не лучшее, что позволило сопернику выйти далеко вперед. Во второй половине была подобрана нужная тактика, поэтому 3 и 4 таймы мы доминировали, но этого всё равно не хватило для победы. Тренер «Витязей» оценил нашу команду и предложил ответную игру на их домашнем поле. Благодаря подобной игре мы поняли, что нам предстоит большой фронт работы.

Кстати, о «Тарантуле» читайте подробнее в нашем материале здесь.