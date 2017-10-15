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В Туле прошел матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь»

В Туле прошел матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь»

Товарищеская встреча завершилась со счетом 28:16 в пользу гостей.

14 октября, в субботу, в Туле на стадионе «Металлург» состоялся матч по американскому футболу: сыграли тульская команда «Тарантула» и «Витязь» из Подольска.

Товарищеская встреча завершилась со счетом 28:16 в пользу гостей.
 
– С стороны оппонента был смешанный состав: часть новичков, часть игроков с ЛАФ. Так же в подольской команде выступал QB из команды "Eagles"(Орёл), который показал достойную игру и удачно синхронизировался с другой командой, – рассказали игроки команды «Тарантулы».
 

 

Стоит заметить что начало игры у тульской команды было далеко не лучшее, что позволило сопернику выйти далеко вперед. Во второй половине была подобрана нужная тактика, поэтому 3 и 4 таймы мы доминировали, но этого всё равно не хватило для победы. Тренер «Витязей» оценил нашу команду и предложил ответную игру на их домашнем поле. Благодаря подобной игре мы поняли, что нам предстоит большой фронт работы.

Галерея
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 1
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 2
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 3
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 4
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 5
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 6
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 7
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 8
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 9
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 10
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 11
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 12
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 13
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 14
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 15
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 16
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 17
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 18
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 19
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 20
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 21
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 22
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 23
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 24
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 25
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 26
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 27
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 28
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 29
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 30
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 31
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 32
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 33
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 34
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 35
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 36
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 37
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 38
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 39
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 40
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 41
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 42
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 43
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 44
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 45
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 46
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 47
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 48
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 49
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 50
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 51
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 52
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 53
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 54
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 55
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 56
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 57
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 58
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 59
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 60
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 61
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 62
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 63
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 64
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 65
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 66
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 67
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 68
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 69
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 70
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 71
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 72
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 73
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 74
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 75
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 76
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 77
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 78
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 79
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 80
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 81
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 82
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 83
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 84
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 85
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 86
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 87
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 88
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 89
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 90
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 91
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 92
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 93
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 94
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 95
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 96
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 97
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 98
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 99
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 100
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 101
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 102
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 103
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 104
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 105
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 106
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 107
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 108
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 109
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 110
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 111
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 112
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 113
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 114
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 115
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 116
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 117
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 118
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 119
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 120
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 121
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 122
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 123
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 124
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 125
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 126
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 127
Матч по американскому футболу между «Тарантула» и «Витязь», Фото: 128
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Кстати, о «Тарантуле» читайте подробнее в нашем материале здесь.

 
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