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Погода в Туле 16 октября: дождь и сильный ветер

Погода в Туле 16 октября: дождь и сильный ветер

Порывы ветра могут достигнуть 12-17 м/с.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 16 октября в нашем регионе будет облачно, с прояснениями.
 
Ожидается местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер северо-западный 7−12 м/с, местами порывы 12−17 м/с.
 
Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днем — от +4 до +9 градусов. Атмосферное давление 735−740 мм рт. ст.
 
сегодня, в 08:00 0
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