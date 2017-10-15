Погода в Туле 16 октября: дождь и сильный ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 16 октября в нашем регионе будет облачно, с прояснениями.

Ожидается местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер северо-западный 7−12 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днем — от +4 до +9 градусов. Атмосферное давление 735−740 мм рт. ст.