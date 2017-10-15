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Где в Туле 16 октября не будет электроэнергии

Где в Туле 16 октября не будет электроэнергии

Это связано с плановыми ремонтными работами, которые проведут сотрудники «Тульских городских электросетей».

В связи с этим в Туле с 9.00 и до окончания работ электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. М. Тореза, 2, 4;
  • пр-т Ленина, 59, 61, 57;
  • ул. Л. Толстого, 114-б
  • ул. Первомайская, 13-а, 13, 26
  • Ханинский пр-д, 11
  • Красноармейский пр-т, 7;
  • ул. Бр. Жабровых, 2, 5
  • ул. Галкина, 19, 17, 23-б, 15, 21, 23;
  • ул. М. Горького, 2-д
  • ул. Пролетарская, 93-117 (нечётн.);
  • ул. Гармонная, 23, 31, 33-а, 16, 20, 22;
  • ул. Осташева, 121
  • п. Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.); 1-й Клинской пр-зд, 43-47-б; 1-й пр-зд, 31-41-а (нечётн.), 20-38 (чётн.); ул. В. Краснослободская, 63; 2-й пр-зд, 25-а-41 (нечётн.), 36-40-а (чётн.); ул. Профсоюзная, 16
  • п. Трудовой, 1-а, 1-г, 1-19-а; ул. Володарского, 13
  • п. Бытовки.
сегодня, в 08:30 0
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