Где в Туле 16 октября не будет электроэнергии

В связи с этим в Туле с 9.00 и до окончания работ электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. М. Тореза, 2, 4;

пр-т Ленина, 59, 61, 57;

ул. Л. Толстого, 114-б

ул. Первомайская, 13-а, 13, 26

Ханинский пр-д, 11

Красноармейский пр-т, 7;

ул. Бр. Жабровых, 2, 5

ул. Галкина, 19, 17, 23-б, 15, 21, 23;

ул. М. Горького, 2-д

ул. Пролетарская, 93-117 (нечётн.);

ул. Гармонная, 23, 31, 33-а, 16, 20, 22;

ул. Осташева, 121

п. Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.); 1-й Клинской пр-зд, 43-47-б; 1-й пр-зд, 31-41-а (нечётн.), 20-38 (чётн.); ул. В. Краснослободская, 63; 2-й пр-зд, 25-а-41 (нечётн.), 36-40-а (чётн.); ул. Профсоюзная, 16

ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.); 1-й Клинской пр-зд, 43-47-б; 1-й пр-зд, 31-41-а (нечётн.), 20-38 (чётн.); ул. В. Краснослободская, 63; 2-й пр-зд, 25-а-41 (нечётн.), 36-40-а (чётн.); ул. Профсоюзная, 16 п. Трудовой , 1-а, 1-г, 1-19-а; ул. Володарского, 13

, 1-а, 1-г, 1-19-а; ул. Володарского, 13 п. Бытовки.