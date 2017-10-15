Инспекторам ДПС разрешили останавливать водителей вне стационарных постов

Новый приказ министерства внутренних дел РФ, утверждающий административный регламент надзора за соблюдением требований законодательства о безопасности дорожного движения принят 23 августа 2017 года и вступает в силу 20 октября.

Эксперты отмечают, что нововведения позволят гражданам эффективнее защищать свои права.

Приказ МВД №664 является сводом правил и инструкцией для инспектора, взаимодействующего с водителем на дороге. Часть изменений носит технический характер: так, из регламента убрали возможность изъятия прав и снятие номеров — эти меры ранее уже исключены и не применяются. Теперь инспектору можно предъявлять не только традиционный бумажный полис ОСАГО, но и распечатку электронного. (соответствующий закон принят еще в 2016 году) У инспекторов же появилась возможность останавливать водителей вне стационарных постов.

После вступления в силу документа места дежурств нарядов ДПС будут определяться на основании анализа состояния аварийности в конкретной местности, выявления потенциально опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки.

При дежурстве в темное время суток и в условиях ограниченной видимости сотрудник должен иметь светящийся жезл и световозвращающее снаряжение.

Обращаясь к участнику дорожного движения, сотрудник ДПС обязан представиться, назвать свою должность, звание и фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения.

Новый регламент предписывает, что сотрудник ГИБДД при общении с водителями должен воздерживаться «от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера» по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений.

Также в документе прописано, что полицейские не имеют права «проявлять грубость, пренебрежительный тон, заносчивость, высказывать предвзятые замечания и неправомерные, незаслуженные обвинения, а также оскорбительные выражения или реплики и совершать действия, провоцирующие противоправное поведение».