Инспекторам ДПС разрешили останавливать водителей вне стационарных постов
Водителям снимать действия инспекторов ДПС на видеокамеру никто не запрещал.
Новый приказ министерства внутренних дел РФ, утверждающий административный регламент надзора за соблюдением требований законодательства о безопасности дорожного движения принят 23 августа 2017 года и вступает в силу 20 октября.
Эксперты отмечают, что нововведения позволят гражданам эффективнее защищать свои права.
Приказ МВД №664 является сводом правил и инструкцией для инспектора, взаимодействующего с водителем на дороге. Часть изменений носит технический характер: так, из регламента убрали возможность изъятия прав и снятие номеров — эти меры ранее уже исключены и не применяются.
Теперь инспектору можно предъявлять не только традиционный бумажный полис ОСАГО, но и распечатку электронного.
(соответствующий закон принят еще в 2016 году)
У инспекторов же появилась возможность останавливать водителей вне стационарных постов.
После вступления в силу документа места дежурств нарядов ДПС будут определяться на основании анализа состояния аварийности в конкретной местности, выявления потенциально опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки.
При дежурстве в темное время суток и в условиях ограниченной видимости сотрудник должен иметь светящийся жезл и световозвращающее снаряжение.
Обращаясь к участнику дорожного движения, сотрудник ДПС обязан представиться, назвать свою должность, звание и фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения.
Новый регламент предписывает, что сотрудник ГИБДД при общении с водителями должен воздерживаться «от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера» по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений.
Также в документе прописано, что полицейские не имеют права «проявлять грубость, пренебрежительный тон, заносчивость, высказывать предвзятые замечания и неправомерные, незаслуженные обвинения, а также оскорбительные выражения или реплики и совершать действия, провоцирующие противоправное поведение».
При этом если сотрудник ГИБДД обязан будет вести видеосъемку действий, которые должны проводиться в присутствии понятых, но совершаются без них, то о разрешении снимать на видео самих сотрудников как в действующем, так и в новом документе ничего нет.
Так как документ регулирует деятельность именно полицейских, тограждане могут вести видеосъемку действий инспектора на основании закона «О полиции», где такая возможность предусмотрена.
Если после проведения медосвидетельствования на состояние опьянения не подтвердило наличие алкоголя в крови водителя, то сотрудник ДПС обязан его доставить обратно к месту отстранения от управления транспортным средством либо к месту нахождения его машины.
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