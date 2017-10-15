Под Богородицком столкнулись Камаз и «десятка»
ДТП произошло в субботу вечером.
Дорожно-транспортное происшествие с участием Камаза и ВАЗ-2110 произошло в десятом часу вечера на 255 км трассы М-4 «Дон».
Сообщение об аварии в Богородицком районе на телефон «Единой службы спасения-112» поступило в 21:33.
«К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Имеется пострадавший», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
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