Под Богородицком столкнулись Камаз и «десятка»

Дорожно-транспортное происшествие с участием Камаза и ВАЗ-2110 произошло в десятом часу вечера на 255 км трассы М-4 «Дон».

Сообщение об аварии в Богородицком районе на телефон «Единой службы спасения-112» поступило в 21:33.

«К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Имеется пострадавший», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.