новости
новости
Регистрация
Под Богородицком столкнулись Камаз и «десятка»

Под Богородицком столкнулись Камаз и «десятка»

ДТП произошло в субботу вечером.

Дорожно-транспортное происшествие с участием Камаза и ВАЗ-2110 произошло в десятом часу вечера на 255 км трассы М-4 «Дон».
 
Сообщение об аварии в Богородицком районе на телефон «Единой службы спасения-112» поступило в 21:33.
 
 
«К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Имеется пострадавший», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
сегодня, в 13:15 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Богородицкий районТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Инспекторам ДПС разрешили останавливать водителей вне стационарных постов
Инспекторам ДПС разрешили останавливать водителей вне стационарных постов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.