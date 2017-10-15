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Безработный мужчина обчистил квартиру тулячки

Безработный мужчина обчистил квартиру тулячки

Ущерб составил 9 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» с заявлением обратилась 35-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что из её квартиры похищены мобильный телефон, кошелёк и рюкзак.
 
Общий ущерб составил 9 тысяч рублей.
 
При проведении оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейскими был задержан нигде не работающий и ранее судимый за кражи 34-летний мужчина. Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции, где от него получены признательные показания.
 
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».  
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:43 +2
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