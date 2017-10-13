Депутат Госдумы предложил разрешить россиянам брать отгулы во время магнитных бурь

С такой инициативой на очередном заседании выступил представитель ЛДПР Василий Власов.

Представители парламентской фракции ЛДПР предложили разрешить работодателям давать официальные отгулы сотрудникам, самочувствие которых зависит от геомагнитной обстановки. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Власов.

Он отметил, что по статистике около 70 % всех инфарктов и инсультов происходят во время магнитных бурь. И именно эти заболевания в нашей стране постепенно выходят первое место в мире среди самых распространённых недугов.

Депутат направил соответствующий запрос в Минздрав, предложив чиновникам поучаствовать в разработке законопроекта. Обосновать необходимость принятия новой инициативы должны также сотрудники Минтруда, у которых Власов запросил информацию о влиянии магнитных бурь на возникновение несчастных случаев на производстве.