В Иншинском после ремонта открыли амбулаторию

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Медицинское учреждение готово к обслуживанию десяти тысяч местных жителей.

В посёлке Иншинский состоялась торжественная церемония открытия отремонтированного амбулаторно-поликлинического отделения № 2 ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет».

В ней приняли участие мэр Тулы Юрий Цкипури, депутат Тульской городской Думы Александр Фаистов, начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков, а также местные жители.

Они осмотрели отремонтированное помещение, пообщались с персоналом, ознакомились с материально-технической базой учреждения. Амбулатория обслуживает десять тысяч человек и является образцом для всего первичного звена медико-санитарной помощи, базой возрождения ранней диагностики и диспансерного наблюдения.

Ремонтом амбулатории занималась группа компаний «Стройальянс», которая возводит неподалёку жилой квартал. Евгений Пятисоцков вручил руководителю ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет» Людмиле Роговой почетную грамоту и поблагодарил за плодотворное, активное сотрудничество.