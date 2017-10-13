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Сотрудники прокуратуры Тульской области возложили цветы к Вечному огню
Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области

Сотрудники прокуратуры Тульской области возложили цветы к Вечному огню

Возложение было приурочено к 80-летию образования ведомства и 240-летию со дня назначения первого тульского генерал-прокурора.

Прокуратура Тульской области отмечает 80-летие со дня своего образования и 240-летие со дня назначения первого генерал-прокурора Тульской губернии. В связи с юбилейными датами сотрудники ведомства почтили память защитников города-героя Тулы.

Прокурор области Александр Козлов утром посетил Всехсвятский кафедральный собор, а затем вместе с коллегами на площади Победы возложил цветы к памятнику защитникам Тулы в годы Великой Отечественной войны.

Также правоохранители почтили память бывшего прокурора Тульской области, почетного гражданина города-героя Тулы Владимира Аболенцева и комиссара Тульского рабочего полка Ивана Богомолова.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:40 +3
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