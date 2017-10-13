Туляк победил в номинации «Лучший спасатель»
В номинации регионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» «Лучший спасатель» победителем стал Юрий Дородных.
Юрий -спасатель 1-го класса областной поисково-спасательной службы государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы».
Дородных работает в тульской поисково-спасательной службе с 1995 года.
Юрий неоднократно участвовал в ликвидации последствий обрушений зданий, дорожно-транспортных происшествий и пожаров. Принимал участие в ликвидации последствий террористических актов в сентябре 1999 года в Москве, а также авиакатастрофы самолета ТУ-134 на территории Тульской области в 2004 году.
В 2001 году награжден нагрудным знаком «Участнику ликвидации последствий ЧС».
В 2012 году участвовал в ликвидации последствий наводнения в г. Крымске Краснодарского края. Награжден медалью «Маршал В. Чуйков».
За высокий профессионализм и спортивные достижения Юрий Дородных признан лучшим спасателем Главного управления МЧС России по Тульской области.
Конкурс на звание лучшего по профессии проводится ежегодно в рамках Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».