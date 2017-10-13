Начальник тульского УМВД Сергей Галкин принял участие в открытии турнира по стрельбе

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Мероприятие посвящено памяти сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Руководитель УМВД России по Тульской области Сергей Галкин принял участие в открытии турнира по практической стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соревнования посвящены памяти сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. В турнире принимают участие команды спецподразделений силовых структур из Тульской области и соседних регионов.

Среди фаворитов – команда спецназа УМВД России по Тульской области. Сергей Галкин пожелал всем командам успешного выступления и отметил, что опыт, наработанный в ходе турнира, полицейские передадут своим молодым коллегам.