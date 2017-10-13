новости
новости
Регистрация
Начальник тульского УМВД Сергей Галкин принял участие в открытии турнира по стрельбе
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Начальник тульского УМВД Сергей Галкин принял участие в открытии турнира по стрельбе

Мероприятие посвящено памяти сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Руководитель УМВД России по Тульской области Сергей Галкин принял участие в открытии турнира по практической стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соревнования посвящены памяти сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. В турнире принимают участие команды спецподразделений силовых структур из Тульской области и соседних регионов.

Среди фаворитов – команда спецназа УМВД России по Тульской области. Сергей Галкин пожелал всем командам успешного выступления и отметил, что опыт, наработанный в ходе турнира, полицейские передадут своим молодым коллегам.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 14:11 +2
Другие статьи по темам
Событие
турнир по стрельбесоревнованияпрактическая стрельбаполицияспецназУМВД России по Тульской области
Люди
Сергей Галкин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле совершено нападение на сотрудника скорой помощи
В Туле совершено нападение на сотрудника скорой помощи
Внимание: Аферисты крадут деньги с банковских карт при помощи Viber
Внимание: Аферисты крадут деньги с банковских карт при помощи Viber
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.