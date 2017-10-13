Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
Начальник тульского УМВД Сергей Галкин принял участие в открытии турнира по стрельбе
Мероприятие посвящено памяти сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Руководитель УМВД России по Тульской области Сергей Галкин принял участие в открытии турнира по практической стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Соревнования посвящены памяти сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. В турнире принимают участие команды спецподразделений силовых структур из Тульской области и соседних регионов.
Среди фаворитов – команда спецназа УМВД России по Тульской области. Сергей Галкин пожелал всем командам успешного выступления и отметил, что опыт, наработанный в ходе турнира, полицейские передадут своим молодым коллегам.
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