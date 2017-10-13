В Туле совершено нападение на сотрудника скорой помощи
ЧП случилось в поселке Косая Гора.
Поздно вечером 12 октября скорая приехала по вызову в дом №26 по улице Максима Горького в поселке Косая Гора. Фельдшеры поднялись в квартиру, а водитель остался ждать их в автомобиле.
По информации пресс-службы тульского УМВД, проходивший мимо 36-летний косогорец стал предъявлять претензии водителю медицинского автомобиля. Ему не понравилось, что скорая стоит «посреди двора» и мешает ему пройти.
Предположительно, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
После безуспешной попытки вытащить из машины водителя мужчина нанёс несколько ударов, причинив ему различные травмы.
В результате проведённых мероприятий полицейские выяснили личность и местонахождение подозреваемого. 36-летний мужчина признался в совершении противоправного деяния. В отделении полиции «Косогорское» устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам работы будет принято процессуальное решение.