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В Туле совершено нападение на сотрудника скорой помощи

В Туле совершено нападение на сотрудника скорой помощи

ЧП случилось в поселке Косая Гора.

Поздно вечером 12 октября скорая приехала по вызову в дом №26 по улице Максима Горького в поселке Косая Гора. Фельдшеры поднялись в квартиру, а водитель остался ждать их в автомобиле.

По информации пресс-службы тульского УМВД, проходивший мимо 36-летний косогорец стал предъявлять претензии водителю медицинского автомобиля. Ему не понравилось, что скорая стоит «посреди двора» и мешает ему пройти. 

Предположительно, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

После безуспешной попытки вытащить из машины водителя  мужчина нанёс несколько ударов, причинив ему различные травмы.

В результате проведённых мероприятий полицейские выяснили личность и местонахождение подозреваемого. 36-летний мужчина признался в совершении противоправного деяния. В отделении полиции «Косогорское» устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам работы будет принято процессуальное решение.

 

сегодня, в 14:23 +5
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