За сезон в Тульской области клещи покусали 3089 человек

По данным областного Управления Роспотребнадзора, сезон активности клещей на территории региона закончился. В этом году акарицидные обработки прошли на территории общей площадью 897 гектаров.

За девять месяцев с жалобами на присасывание клещей обратилось 3089 жителей Тульской области. В прошлом году пострадавших было на 98 человек больше. На территории загородных детских оздоровительных учреждений фактов присасывания клещей не зарегистрировано.

У десяти пациентов медики диагностировали болезнь Лайма. Исследование клещей на наличие инфекций проводилось в «Тульской диагностической лаборатории» и «Центре гигиены и эпидемиологии в Тульской области».

Было исследовано 1676 проб клещей, снятых с людей и 155 проб из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями – 12,3%, анаплазмой – 4,8%.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом зафиксировано не было, но туристы завезли инфекцию из Восточного Казахстана. В связи с выездом на заражённые энцефалитом территории было вакцинировано 163 человека, в том числе 11 детей.