Полная афиша: В Тульской области пройдет фестиваль комедий «Улыбнись, Россия!»

Фото из архива Myslo.

С 14 по 20 октября в регионе пройдет XVIII открытый российский фестиваль комедий «Улыбнись, Россия!».

Впервые в этом году по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина в фестивале примут участие зарубежные киноленты и звезды мирового кино.

По традиции на фестивале будут вручены премии «За вклад в комедию», «За вклад в чувство юмора страны», «За все хорошее».

Номинантами премии в этом году стали народный артист России Федор Добронравов, художник Жора Крыжовников, актер Иван Охлобыстин, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, народный артист РСФСР Сергей Шакуров, заслуженная артистка России Елена Воробей, кинорежиссер, генеральный директор «Мосфильма», народный артист России Карен Шахназаров, актер театра и кино Леонид Ярмольник.

Ожидается, что гостями кинопраздника также станут Всеволод Шиловский, Борис Грачевский, Эммануил Виторган, Аркадий Инин, Таисия Игуменцева, Кира Прошутинская, Ефим Смолин, Ирина Медведева, Лариса Голубкина, Оксана Мысина, Илья Оболонков, Александр Карпиловский, Александр Кузнецов, Сергей Колешня, Олеся Судзиловская и другие звезды.

Впервые на фестиваль в Тулу приедут звезды мирового кино.

В конкурсный показ помимо отечественных кинолент войдут зарубежные комедии. В их числе — фильмы из Франции, Киргизии, Армении, Италии, Казахстана, Германии, Индии, Белоруссии. Всего — 23 кинокомедии.

В рамках фестиваля состоится вечер памяти советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова, встреча с астрологом Тамарой Глобой, мастер-классы с известными телеведущими, режиссерами, сценаристами.

Церемония открытия состоится 14 октября в Городском концертном зале, а закрытие фестиваля пройдет 20 октября.

Фестивальные площадки будут работать не только в Туле, но и в районах области.

Билеты на церемонии открытия и закрытия, а также на кинопоказы уже сейчас можно получить в местах проведения мероприятий фестиваля.

Программа кинопоказов и концертов

Myslo знакомит вас с полной афишей XVIII открытого российского фестиваля комедий «Улыбнись, Россия!».

ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Тула, ул. Советская, 2.

14 октября

17.30 — Церемония Открытия XVIII фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!» с участием звезд кино и театра.

20.30 - к/ф «Безумные соседи» (Франция) реж. Ф. де Шоврон 18+

15 октября

12.00 - к/ф «Детки напрокат» реж. Т. Капитан 12+

14.30 - к/ф «Как встретить праздник не по-детски» реж. И. Ворскла 16+

17.00 - к/ф «Против всех правил» реж. В. Демент 16+

19.30 - к/ф «Белое вино из Баббудойу» (Италия) реж. И. Биддау 16+

16 октября

14.00 - м/ф «Ана-бана» реж. Э. Оганисян 16+

16.30 - к/ф «Жили-были» реж. Э. Парри 12+

19.30 - к/ф «Спасибо, папа!» реж. Г. Кешишян 16+

17 октября

12.00 - к/ф «Елки 5» реж. Т. Бекмамбетов и др. 6+

14.00 - к/ф «Бестселлер по любви» реж. Н. Михайлов 12+

16.30 - к/ф «Любовь с ограничениями» реж. Д. Тюрин 16+

19.30 - к/ф «Бабушка легкого поведения» реж. М. Бальчюнас 16+

18 октября

14.00 - к/ф «Хороший мальчик» реж. О. Карас 12+

16.30 - к/ф «Старики-разведчики» реж. Р. Тальхайм 12+

19.30 - к/ф «Про любовь. Только для взрослых» реж. А. Меликян, П. Руминов, Н. Меркулова, А. Чупов, Е. Шелякин, Р. Гигинеишвили, Н. Сайфуллаева 18+

19 октября

14.00 - к/ф «МиШура» реж. Л. Трофимова 12+ ПРЕМЬЕРА

16.30 - к/ф «Яна + Янко» реж. Н. Меркулова 12+

19.30 - к/ф «Одноклассницы: Новый поворот» реж. Д. Суворов 16+

20 октября

18.30 - Церемония Закрытия кинофестиваля

20.30 - к/ф «Бабушка легкого поведения» реж. М. Бальчюнас 16+

КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»

Тула, ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5-й этаж.

14 октября, 16.00 - к/ф «Кухня.Последняя битва» реж. А. Федотов 12+

15 октября, 16.00 - к/ф «Мама Люба» реж. М. Демченко 12+

16 октября, 16.00 - к/ф «Отрицательный киногерой» (Индия) реж. С. Сен 18+

17 октября, 16.00 - к/ф «Воздушный Сафар» (Таджикистан) реж. Д. Рахматов 12+

18 октября, 16.00 - к/ф «Гламур для дур» (Казахстан) реж. А. Узабаев 16+

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»

Тула, Красноармейский проспект, 14.

16 октября, 16.00 - к/ф «Партизан» (Беларусь) реж. А. Курейчик 16+

17 октября, 16.00 - к/ф «Гуляй, Вася!» реж. Р. Каримов 16+

18 октября, 16.00 - к/ф «Карп отмороженный» реж. В. Котт 12+

КИНОТЕАТР «ДКЖ-КИНО»

Тула, ул. Демонстрации, 134.

14 октября, 12.00 - Киноутренник «В гостях у «Ералаша». Ведущий — Борис Грачевский 0+

15 октября, 14.00 - к/ф «Раз, два, три» реж. А. Багмет 6+

16 октября, 14.00 - м/ф «Бременские разбойники» реж. А Лукьянчиков, С. Ушаков

17 октября, 14.00 - к/ф «Напарник» реж. А. Андрющенко 12+

18.00 - к/ф «Любовь и сакс» реж. А. Сурикова 12+ ПРЕМЬЕРА

18 октября, 14.00 - к/ф «Судьба напрокат» реж. А. Андреев 12+

19 октября, 12.00 - к/ф «Частное пионерское 3» реж. А. Карпиловский 12+

14.00 - к/ф «Спасти Пушкина» реж. Ф. Коршунов, П. Мирзоев 6+

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Тула, пр. Ленина, 51

16 октября, 19.00 - Вечер памяти «Рязанов на все времена». Ведущий — Вячеслав Шмыров 12+. Билеты в кассах филармонии.

БОГОРОДИЦК

Подростково-молодежный центр «АЗИМУТ»

15 октября, 15.00 - к/ф «Детки напрокат» реж. Т. Капитан 12+

БЕЛЕВ

Белевский центр развития культуры и туризма

15 октября, 18.00 - к/ф «Как встретить праздник не по-детски» реж. И. Ворскла 16+

ЩЕКИНО

Городской Дворец культуры

19 октября, 15.00 - к/ж «Ералаш» 0+

ТЕПЛОЕ

Межпоселенческий Дом культуры МО Тепло-Огаревский район

15 октября, 18.00 - к/ф «Раз, два, три» реж. А. Багмет 6+

ЗАОКСКИЙ

Заокский районный культурно-досуговый центр

16 октября, 18.00 - м/ф «Ана-бана» реж. Э. Оганисян 16+

ПЛАВСК

Городской дом культуры

16 октября, 19.00 - к/ф «Жили-были» реж. Э. Парри 12+

СУВОРОВ

Центр культуры, досуга и кино

17 октября, 15.00 - к/ф «Елки 5» реж. Т. Бекмамбетов и др. 6+

ДУБНА

Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания

17 октября, 19.00 - к/ф «Любовь с ограничениями» реж. Д. Тюрин 16+

ЕФРЕМОВ

Ефремовский районный Дом культуры «Химик»

18 октября, 18.00 - к/ф «Хороший мальчик» реж. О. Карас 12+

ВЕНЕВ

Межпоселенческий культурно-досуговый центр

18 октября, 19.00 - к/ф «Карп отмороженный» реж. В. Котт 12+

ЯСНОГОРСК

Центр традиционной народной культуры «Родина»

18 октября, 19.00 - к/ф «Старики-разведчики» реж. Р. Тальхайм 12+

УЗЛОВАЯ

Молодежный Любительский Театр

18 октября, 19.00 - к/ф «Гламур для дур» (Казахстан) реж. А. Узабаев 16+

КУРКИНО

Куркинский районный центр культуры и библиотечного обслуживания

19 октября, 16.00 - к/ф «Частное пионерское 3» реж. А. Карпиловский 12+

КИРЕЕВСК

Киреевский городской Дом культуры

15 октября, 18.00 - к/ф «Мама Люба» реж. М. Демченко 12+