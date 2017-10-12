В тульской берёзовой роще появится уличная мангальная, спортивный городок и пункт полиции

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Myslo.

Проект благоустройства березовой рощи был представлен жителям, его обсуждение состоялось накануне в главном управлении Пролетарского округа Тулы.

Глава теруправления подробно рассказал о подготовленном проекте благоустройства рощи. Документ максимально учитывает поступившие ранее пожелания жителей.

Так, предполагается увеличить площадку для выгула собак, расширить и обновить оборудование на детской площадке, установить тренажеры, чтобы подростки могли заниматься спортом. Для любителей скейтборда будет проведено освещение и установлена система видеонаблюдения вдоль дорожек. Появятся в зоне отдыха и биотуалеты.

– В березовой роще обязательно будет пункт полиции – в нее вложат столько средств, и она должна охраняться от любых посягательств, — подчеркнул Сергей Шестаков.

Роща будет огорожена по периметру забором, чтобы исключить возможность образования там свалок мусора. Территория ресторана «Пафос» окажется за пределами рощи.

Представленный проект учитывает даже пожелания тех, кто привык приходить в рощу и жарить шашлыки: здесь будет обустроена зона барбекю и установлен большой стационарный мангал.

Скоро начнется подготовка проектно-сметной документации.

В следующем году планируется частично выполнить благоустройство: установить ограждение, лавочки, часть игрового оборудования, выполнить озеленение, обустроить освещение.

Со своей стороны жители предложили расширить зону для выгула собак.

– Сейчас они ходят по дорожкам, по которым бегают люди, а потом им куда деваться? Надо значительно расширить существующую зону для выгула собак. Может быть, вдоль трубы выделить место? — предложила Софья Давыдкина.

– Можно обустроить подход к роще со стороны Песчаной, — предложил Владимир Фуфаев.

По итогам встречи все её участники единогласно поддержали проект.