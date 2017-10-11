В Туле прошла спартакиада студентов и педагогов профобразования

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В соревнованиях приняли участие 8 команд из образовательных организаций Тулы и Щекино.

10 октября в Тульском колледже профессиональных технологий и сервиса состоялась областная спартакиада. В ней приняли участие студенты и преподаватели профессиональных образовательных учреждений региона. Соревнования приурочены к старту акции «Вместе против наркотиков».

8 команд из государственных профессиональных образовательных организаций Тулы и Щекино состязались в мини-футболе, баскетболе, волейболе, настольном теннисе, легкоатлетическом кроссе и троеборье.

Напомним, с 26 по 29 сентября 2017 года в Тульской области прошел региональный этап Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Тогда за звание лучших боролись студенты тульских колледжей и вузов.